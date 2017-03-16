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Экономика

В Псковской области планируют создать производство бензина стандарта «Евро-6» стоимостью 15 млрд

В Псковской области планируют создать производство высокооктановых бензинов стандарта «Евро-6» (а-95 и а-98). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 16 марта, на заседании регионального Совета по инвестициям сообщил директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимир Кушнир. По его словам, в создание производства планируется инвестировать 15 млрд рублей.

В числе крупных инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в регионе, Кушнир также упомянул строительство гостиничного комплекса в Пушкинских Горах, реконструкцию комплекса зданий Шпагатной фабрики на берегу реки Псковы в Пскове, строительство автокемпинга «Раздолье», строительство отеля на улице Льва Толстого, 9.

По его словам, в 2017 году в Псковской области будет завершена реализация 14 проектов. Планируется также привлечь инвестиции на сумму 20 млрд рублей.

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