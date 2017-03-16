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Общество

Отдельную стрелку для поворота налево введут на двух перекрёстках на центральных проспектах Пскова

В Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Народной решено ввести отдельную стрелку для поворота налево. Как пояснил сотрудник дорожно-патрульной службы, этот перекрёсток – место концентрации ДТП, при этом все аварии связаны именно с левым поворотом, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 марта.

«Рижский встанет»,  - отреагировал на предложение о введении отдельной стрелки один из членов комиссии. Сотрудник ДПС отметил, что проводились наблюдения, подсчёт машин. «С Рижского при интенсивном движении очень сложно поворачивать», - пояснил он.

Заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева напомнила о принятом на сегодняшнем заседании решении о выделении отдельной стрелки для пешеходов в работе светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской, и предложила реализовать эти предложения поочерёдно.

Кроме того, члены комиссии согласились с инициативой ГИБДД о выделении в работе светофора отдельной секции для поворота налево на пересечении  Октябрьского проспекта и улицы Гражданской.  Представитель Госавтоинспекции сообщил, что за год там произошли 74 ДТП с материальным ущербом. «Представляете! Это поле битвы», - сказал он.

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