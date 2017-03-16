Андрей Турчак: Агентство инвестиционного развития провело работу над ошибками

17:05, 16 марта 2017, ПАИ

«Мне кажется, Агентство инвестиционного развития Псковской области провело работу над ошибками. Его деятельность стала более структурирована, поставлены реалистичные цели», - заявил губернатор региона Андрей Турчак, комментируя доклад директора Агентства Владимира Кушнира о работе возглавляемого им учреждения в 2016 году и планах на 2017 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания регионального Совета по инвестициям, которое проходит сегодня, 16 марта.

«Должен признать, что все соответствующие выводы сделаны», - добавил губернатор, отметив, что тому, что прозвучало, можно дать положительную оценку.

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сказал, что «прозвучавший доклад вызывает оптимизм». По его словам, «в Агентстве работает небольшой, но профессиональный коллектив». «Нам с ними легко работать», - резюмировал президент региональной ТПП.