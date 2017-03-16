Общественники и полицейские Пскова познакомили детей с фотоискусством

18:00, 16 марта 2017, ПАИ

Общественный совет при УМВД России по городу Пскову организовал посещение воспитанниками приюта для детей и подростков города Пскова Международной фотовыставки «М-АРТФОТО-2017», которая открылась в выставочном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

На выставке были представлены работы 37 фотографов из России, Латвии и Германии. В начале встречи ребята наблюдали за театрализованным представлением мимов, которое положило начало торжественному открытию экспозиции.

Затем они внимательно изучили фотоработы. Завершилось культурное мероприятие вручением сладостей.

Подшефные поблагодарили представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и стражей порядка за встречу с интересными людьми и их искусством.