0
19:53
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
18:30
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
18:19
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
18:14
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
18:05
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
17:36
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
15:52
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Еще новости
Общество

Общественники и полицейские Пскова познакомили детей с фотоискусством

Общественный совет при УМВД России по городу Пскову организовал посещение воспитанниками приюта для детей и подростков города Пскова Международной      фотовыставки     «М-АРТФОТО-2017», которая  открылась в выставочном  зале   Псковского   областного    колледжа   искусств    имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

На выставке были представлены работы 37 фотографов из России, Латвии и Германии. В начале встречи ребята наблюдали за театрализованным представлением мимов, которое положило начало торжественному открытию экспозиции.

Затем они внимательно  изучили  фотоработы. Завершилось культурное мероприятие вручением сладостей.

Подшефные поблагодарили представителей Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и стражей порядка за встречу с интересными людьми и их искусством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
16 марта 2017
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе 2
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
16 марта 2017
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка 2
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
16 марта 2017
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
16 марта 2017
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00 4
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
16 марта 2017
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
16 марта 2017
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
16 марта 2017
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту
16 марта 2017
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту

Идет загрузка...