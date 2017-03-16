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Экономика

В 2017 году в Псковской области планируется привлечь 40 тысяч рублей прямых иностранных инвестиций на душу населения

В 2017 году в Псковской области планируется привлечь 40 тысяч рублей прямых иностранных инвестиций на душу населения, заявил сегодня, 16 марта, на заседании регионального Совета по инвестициям директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимир Кушнир. По его словам, по итогам 2016 года этот показатель достиг уровня в 38 тысяч рублей.

Владимир Кушнир также сообщил, что на сопровождении у Агентства находились 72 проекта с общим объемом инвестиций в 78 млрд рублей. 16 проектов находятся в стадии реализации, 15 планируется запустить в 2017 году, 27 проектов находится в стадии предварительной проработки. В 2016 году было реализовано5 проектов с объемом инвестиций 2,9 млрд рублей.

Кроме того, в 2016 году было обработано 257 обращений от инвесторов -  в основном о предоставлении земельных участков  и по подключению к инфраструктуре.

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