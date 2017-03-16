Евгений Самуйлов: Нет реальных рычагов, которыми можно застращать не уплачивающего земельный налог дачника

17:41, 16 марта 2017, ПАИ

Не существует реальных рычагов и полномочий, которыми можно застращать дачника, не уплачивающего земельный налог, заявил депутат Псковской городской Думы Евгений Самуйлов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с круглого стола в пресс-центре газеты «Псковская правда» 16 марта.

Евгений Самуйлов заявил, что в случае с кадастровой оценкой произошла подмена понятий, так как назвать участки садоводческих товариществ землями сельхозназначения или индивидуального жилищного строительства нельзя, не зная истории их выделения. По его словам, псковские садоводства – это десятки тысяч га земли, и нельзя сравнивать с сельскими поселениями. Вместе с тем депутат заметил, что у некоторых СНТ есть практика, как избавиться от части участков и отдать их муниципалитету.

«Мы в гордуме и администрации города не враги своим жителям. Мы тоже видим эту проблему», - заверил он, говоря об увеличения налоговой нагрузки на псковских садоводов. Он пояснил, что согласно позиции Министерства финансов РФ постепенно должна снижаться нагрузка на бизнес, а на население – возрастать: «Это не у нас придумали». Евгений Самуйлов добавил, что при согласовании параметров бюджета города с бюджетом Псковской области, муниципалитету посоветовали администрировать налоговую базу. «Что соберем, то потратим», - пояснил народный избранник и сообщил, что в последние годы в Пскове растёт недоимка земельного налога с физических лиц. По его мнению, было бы правильным требовать налогов с граждан при наличии «разумных налогооблагаемых баз». «Когда есть несоответствие, каждый год будет расти недоимка по налогам, и ничего больше», - считает он.

Также Евгений Самуйлов рассказал, что в адрес главы Пскова поступали обращения по этому вопросу, над ними ведётся работа. По словам депутата, есть разные предложения, в числе которых - снизить в 30 раз установленную ставку по земельному налогу. «Но это дискредитирует саму ставку налога, тогда проще его вообще отменить», - заметил он.

«Мы не менее чем кто-либо видим эту проблему, ищем пути решения», - заверил Евгений Самуйлов и добавил, что на сегодняшний день даже у общественных организаций садоводов нет возможности оценить сумму налогов, которая должна быть получена в будущем году от всех садоводств, чтобы понять, о каком размере льготы можно говорить. «Каждый приходит со своей бедой, а принять решение нужно для всех садоводов», - пояснил он и пригласил псковичей приходить с предложениями. «Компромисс будет найден», - заключил депутат.