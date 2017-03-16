Услуги корпорации по развитию бизнеса собираются предоставлять в псковских МФЦ

17:16, 16 марта 2017, ПАИ

На базе Многофункционального центра по Псковской области рассматривается возможность предоставления услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Как сообщил руководитель областного МФЦ Джамиль Хиндристанский на областном совете по инвестициям 16 марта, предполагается оказание шести видов услуг корпорации, в первую очередь, информационных, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Джамиль Хиндристанский предложил на первом этапе в текущем году открыть по одному окну для предоставления услуг корпорации в Многофункциональных центрах Пскова и Великих Лук. «Дальше мы оценим результат и будем его тиражировать», - сказал он.

Руководитель МФЦ также добавил, что на эти цели необходимо дополнительно 1,5 млн рублей в этом году.