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Экономика

Услуги корпорации по развитию бизнеса собираются предоставлять в псковских МФЦ

На базе Многофункционального центра по Псковской области рассматривается возможность предоставления услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Как сообщил руководитель областного МФЦ Джамиль Хиндристанский на областном совете по инвестициям 16 марта,  предполагается оказание шести видов услуг корпорации, в первую очередь, информационных, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Джамиль Хиндристанский предложил на первом этапе в текущем году открыть по одному окну для предоставления услуг корпорации в Многофункциональных центрах Пскова и Великих Лук. «Дальше мы оценим результат и будем его тиражировать», - сказал он.

Руководитель МФЦ также добавил, что на эти цели необходимо дополнительно 1,5 млн рублей в этом году.

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