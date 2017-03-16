На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове установят допсекцию светофора для поворота налево

17:43, 16 марта 2017, ПАИ

В Пскове установят дополнительную секцию светофора для левого поворота на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова при движении со стороны улицы Гоголя в направлении администрации города Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения Пскова, которая проходит сегодня, 16 марта.

«За последние две недели – 8 ДТП, 2 из них с пострадавшими. Либо ставим допсекцию для поворота налево, либо запрещаем его. Другого варианта нет», - пояснил начальник городского ОГИБДД Владимир Папорт.

«Давайте так – пробуем со стрелкой или запрещаем», - предложила заместитель главы администрации города Пскова Светлана Исекеева.

В итоге члены комиссии проголосовали за установку допсекции на светофоре, но если это не даст результатов, её снимут.

Также был одобрен перенос пешеходного перехода по Малому переулку (улица Вокзальная).