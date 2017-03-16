0
19:53
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
18:30
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
18:19
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
18:14
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
18:05
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
17:36
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
15:52
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Еще новости
Общество

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове установят допсекцию светофора для поворота налево

В Пскове установят дополнительную секцию светофора для левого поворота на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова при движении со стороны улицы  Гоголя в направлении администрации города Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по безопасности дорожного движения Пскова, которая проходит сегодня, 16 марта.

«За последние две недели – 8 ДТП, 2 из них с пострадавшими. Либо ставим допсекцию для поворота налево, либо запрещаем его. Другого варианта нет», - пояснил начальник городского ОГИБДД Владимир Папорт.

«Давайте так – пробуем со стрелкой или запрещаем», - предложила заместитель главы администрации города Пскова Светлана Исекеева.

В итоге члены комиссии проголосовали за установку допсекции на светофоре, но если это не даст результатов, её снимут.

Также был одобрен перенос пешеходного перехода по Малому переулку (улица Вокзальная).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
16 марта 2017
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе 2
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
16 марта 2017
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка 2
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
16 марта 2017
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
16 марта 2017
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00 4
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
16 марта 2017
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
16 марта 2017
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
16 марта 2017
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту
16 марта 2017
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту

Идет загрузка...