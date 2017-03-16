На улицах Пскова намерены отменить некоторые запрещающие знаки, чтобы увеличить число парковок
В Пскове создают комиссию по обследованию мест для парковки автомобилей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшегося 16 марта заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.
«Прошу повести ревизию дорожных знаков с целью увеличения парковочных мест на территории города Пскова», - обратился к собравшимся начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.
У него спросили, каким образом предполагается увеличить количество парковочных мест. Владимир Папорт пояснил, что где-то это можно будет сделать снятием запретов на стоянку и остановку транспортных средств, а где-то, напротив, их введением. «Если мы что-то запрещаем, мы должны что-то предложить», - резюмировал он.