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Общество

На улицах Пскова намерены отменить некоторые запрещающие знаки, чтобы увеличить число парковок

В Пскове создают комиссию по обследованию мест для парковки автомобилей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшегося 16 марта заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

«Прошу повести ревизию дорожных знаков с целью увеличения парковочных мест на территории города Пскова», - обратился к собравшимся начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт.

У него спросили, каким образом предполагается увеличить количество парковочных мест.  Владимир Папорт пояснил, что где-то это можно будет сделать снятием запретов на стоянку и остановку транспортных средств, а где-то, напротив, их введением. «Если мы что-то запрещаем, мы должны что-то предложить», - резюмировал он.

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