Шансонье Юрий Кость дал концерт в одной из псковских колоний

18:03, 16 марта 2017, ПАИ

Исполнитель в жанре шансон Юрий Кость дал концерт для осужденных в клубе псковской исправительной колонии №6. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

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«Актовый зал клуба едва вместил всех желающих. На встречу с певцом пришло более 200 осужденных. В концертной программе прозвучали композиции из альбомов автора, лирические песни собственного сочинения и классика шансона, посвященная дружбе, любви, семье. На протяжении нескольких часов зрители подпевали и аплодировали исполнителю, а в завершении мероприятия сфотографировались с ним и взяли автографы», - отметили в пресс-службе УФСИН.

Кроме этого, после концерта шансонье пообщался и обменялся творческими планами с осужденными, входящими в состав вокально-инструментального ансамбля «Грани», действующего в ИК-6.

Прощаясь, Юрий Кость пообещал, что посетит учреждение с концертом еще раз, поблагодарил своих поклонников за веру, терпение, пожелал счастья и добра.