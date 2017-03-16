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Общество

Ян Лузин: Мы живем здесь, и хотим, чтобы регион развивался

«Мы живем здесь, в этом регионе, мы вкладываем средства в Псковскую область, и хотим, чтобы она развивалась», - заявил глава группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя подписание инвестиционного соглашения между его холдингом и администрацией региона, состоявшееся сегодня, 16 марта, в рамках заседания Совета по инвестициям Псковской области.

Ян Лузин

Напомним, проект, рассчитанный на срок до 2027 года, предполагает строительство жилых домов в микрорайонах Пскова №№ 14 и 15. Объем инвестиций, которые будут вложены в проект, составляет 3,7 млрд рублей.

«Проект важный, емкий, уникальный, - отметил Ян Лузин. Мы, как инвестор, авансом даем администрации Пскова квартиры стоимостью 200 миллионов рублей в ранее построенных домах. Они будут пущены на реализацию программы по переселению граждан из ветхого жилья», - пояснил он.

Глава холдинга отметил, что в результате уже в ближайшее время в Пскове удастся расселить десятки ветхих домов. «Мы планируем построить не только 11 домов, но и детский сад на 140 мест», - добавил он.

Отметим, холдинг «ЛУГ» был выбран администрацией региона в качестве партнера для реализации масштабного инвестиционного проекта благодаря его надежности: группа компаний «ЛУГ» занимает первое место среди застройщиков региона в Едином реестре застройщиков РФ, созданном при поддержке Национального объединения застройщиков жилья, по объемам текущего строительства и ввода жилья.  

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