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Общество

На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды

Сегодня, 16 марта, в целях мониторинга ситуации на водоёмах специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На реке Великой на участке от железнодорожного моста до моста 50-летия Октября толщина льда составляет 40-45 см, у моста 50-летия Октября – 20 см. От моста 50-летия Октября до Ольгинского моста толщина льда достигает 30 см, в районе Ольгинского моста - открытая вода. В районе устья реки Псковы толщина льда наблюдается в размере 20 см, в районе радиозавода у берега - открытая вода. Далее вниз по течению толщина льда в районе завода ЖБИ-1 составляет 30 см, у моста Александра Невского – 30 см, в районе Снятной Горы – 25 см, Писковичей – 20-25 см. Повсеместно лёд состоит из слоя рыхлого и естественного льда, при этом толщина прозрачного льда не превышает 10 см. От жилого комплекса «Видный» до устья зафиксирована открытая вода, в устье реки - лёд с многочисленными промоинами. Открытая вода наблюдается повсеместно в русле реки Ворона и от деревни Горки до Псковского озера.

Разведка на Псковском озере проводилась от устья реки Великой на удалении 2-4 км. Толщина льда повсеместно составляет около 30-35 см. Лед ровный, открытых участков воды, заломов и трещин не обнаружили.

На Чудском озере в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы и Козлов Берег повсеместно выявили лёд, открытых участков воды нет. В районе деревни Ветвенник обнаружили трещину шириной до двух метров, которая уходит вглубь озера. Вдоль береговой линии на удалении от берега 50-100 метров в районе деревень Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье и Синьковщина - трещина шириной 2-5 метра. Средняя толщина льда по всему озеру составляет 30-35 см.

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