Псковская областная библиотека приглашает на выставку, посвященной истории взаимоотношений Крыма с Россией

18:18, 16 марта 2017, ПАИ

В преддверии празднования дня воссоединения Крыма с Россией, который состоится 18 марта, Псковский региональный центр Президентской библиотеки предлагает псковичам ознакомиться с раритетными книгами, архивными материалами, фотографиями и открытками, связанными с историей полуострова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

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В доступной для читателей на портале Президентской библиотеки книге Ивана Калугина «Дипломатические сношения России с Крымом, в княжение Иоанна III», изданной в 1855 году, повествуется о подписании этого договора: «Это был первый шаг к сближению России с Тавридою: отсюда возникли и наши дипломатические сношения с Крымом. Вызванные к жизни, с одной стороны, вследствие дальновидной политики, а с другой – вследствие личных интересов, и потому необходимые для обоих государей, они росли и развивались с каждым годом шире и шире».

Также в первой электронной национальной библиотеке России можно найти текст манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России в 1783 году. Документ представлен в 21-м томе «Полного собрания законов Российской империи».

На портале библиотеки широко представлен и изобразительный ресурс по Крыму. Это фотографии и открытки, которые передают необыкновенную красоту природы региона. Например, альбом фотографий начала XX века «Виды Крыма = Vues de Crimée», а также коллекция открыток Крыма конца XIX – середины XX века. На открытках можно увидеть знаменитую набережную Ялты, пристани Севастополя и Керчи, от которых захватывает дух, чарующие пляжи Евпатории, величественный ханский дворец в Бахчисарае и удивительный вид на море у Коктебеля.

Самые ранние фотографии относятся предположительно к 1894 году. Для подготовки коллекции были использованы материалы из фондов Детского музея открытки.

Также на портале представлены почтовые открытки с довоенными видами международного лагеря «Артек», датируемых с 1929 по 1938 год. Каждый желающий может составить собственное впечатление о Всесоюзной пионерской здравнице. На открытках – общий вид лагеря, утопающего в деревьях, здание нового санатория, на крыльце которого играют дети. Фотографии купания в Чёрном море, игр с волнами и сбора винограда дают представление о яркой и разнообразной жизни в лагере, поездка в который была и остаётся наградой за особые достижения.

Посетители смогут увидеть пейзажи Суук-Су начала XX века. На почтовых открытках изображены величественные кипарисы в парке, пустынная набережная, казино и сам дворец, возвышающийся над парком. Эти и другие материалы поступили в фонд Президентской библиотеки из частных коллекций.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке.