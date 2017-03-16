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Общество

На пересечении Юбилейной улицы и Красноармейской набережной в Пскове ликвидируют пешеходный переход

На пересечении Юбилейной улицы и Красноармейской набережной в Пскове ликвидируют пешеходный переход. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое решение было принято сегодня, 16 марта, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения администрации Пскова. На заседании было сказано, что пешеходный переход «устроен так, что правильно перейти не получится». В результате недавно там произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Кроме того, члены комиссии отвергли предложение ГИБДД разрешить двустороннее движение на улице Текстильной в Пскове.

При обсуждении было отмечено, что на улице Текстильной находится школа, на ее пересечении с улицами Новосёлов и Труда придется ставить светофоры, кроме того, потребуется ремонт дорожного покрытия.

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