Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка

18:30, 16 марта 2017, ПАИ

Во Власьевской башне Псковского кремля открылась выставка Полистовского государственного природного заповедника «Времена года». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, эта выставка посвящена Году экологии и состоит из 60 планшетов с фотографиями, которые рассказывают о богатствах заповедника.

Открывая выставку, директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв отметил её актуальность в свете усиливающегося внимания общественности к экологическим проблемам региона, а также пообещал, что подобные выставки станут в музее постоянными.

Куратор выставки «Времена года», первый заместитель директора Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков также выразил надежду на постоянное сотрудничество с Полистовским государственным природным заповедником и пожелал всем посетителям выставки «Времена года» побывать в заповеднике, чтобы вживую насладиться его уникальной природой. Он также добавил, что ещё одна связанная с Полистовским заповедником выставка запланирована в Пскове в мае в рамках акции «Ночь музеев».

По словам руководителя пресс-службы Полистовского заповедника Ксении Антоновой, раньше заповедники больше напоминали закрытые странички в социальных сетях, и вот наконец-то у широкой общественности появилась возможность заглянуть на эти странички. Она рассказала, что на выставке «Времена года» представлены работы двух фотографов. Один из них, Андриан Колотилин, известный московский фотохудожник, сотрудничал с Полистовским заповедником на протяжении нескольких лет. В прошлом году он ушёл из жизни, но его творчество продолжает радовать любителей дикой природы.

Второй автор выставки – это бежаницкий фотограф-любитель Александр Рябинин. Он интересуется жизнью диких животных, и животные к нему тоже тянутся, благодаря чему на выставке можно увидеть уникальные снимки куницы, енотовидной собаки, медведей…

Выставка «Времена года» гостила уже почти во всех районах Псковской области, но по частям. Как объясняет Ксения Антонова, Полистовский заповедник старался зимой выставлять зимние фотографии, а, например, весной – весенние. Во Власьевской башне впервые представлены все времена года этой выставки.

Выставку можно будет посетить до июня 2017 года. Время работы: среда – воскресенье с 11.00 до 18.00.

Напомним, что Полистовский заповедник расположен в Бежаницком районе Псковской области и является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Целью создания заповедника явилось сохранение в естественном состоянии и изучение природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы, в пределах которой он расположен. Полистовский и Рдейский заповедники первые болотные заповедники в России.

В Полистовском заповеднике обитает 205 видов птиц, 31 вид млекопитающих, 3 вида рептилий, 2 вида рыб и 2 вида амфибий. В болотах произрастает 449 видов растений, 56 видов мхов и 46 видов лишайников.