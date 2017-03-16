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Общество

Мэр Великого Новгорода требует возмещения после действий правоохранителей

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев направил иск о реабилитации и возмещении морального вреда, связанного с незаконными действиями СК и необоснованным уголовным преследованием, передает «Интерфакс».

«Суд зарегистрировал гражданское дело по иску мэра Великого Новгорода к управлению Федерального казначейства по Новгородской области. Третьим лицом по этому делу выступает региональное управление СК, осуществлявшее предварительное следствие в отношении главы администрации», — рассказали представители суда.

Сообщается, что дата рассмотрения данного дела на данный момент неизвестна.

В отношении Бобрышева были возбуждены три уголовных дела, два из которых касались якобы неисполнения судебных решений об обеспечении сирот жильем, а третье — договора с Северной финансовой корпорацией по охране окружающей среды. Все дела в отношении чиновника были закрыты.

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