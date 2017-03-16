Мэр Великого Новгорода требует возмещения после действий правоохранителей

19:30, 16 марта 2017, ПАИ

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев направил иск о реабилитации и возмещении морального вреда, связанного с незаконными действиями СК и необоснованным уголовным преследованием, передает «Интерфакс».

«Суд зарегистрировал гражданское дело по иску мэра Великого Новгорода к управлению Федерального казначейства по Новгородской области. Третьим лицом по этому делу выступает региональное управление СК, осуществлявшее предварительное следствие в отношении главы администрации», — рассказали представители суда.

Сообщается, что дата рассмотрения данного дела на данный момент неизвестна.

В отношении Бобрышева были возбуждены три уголовных дела, два из которых касались якобы неисполнения судебных решений об обеспечении сирот жильем, а третье — договора с Северной финансовой корпорацией по охране окружающей среды. Все дела в отношении чиновника были закрыты.