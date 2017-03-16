Два россиянина стали штатными туристами с зарплатой в 150 тысяч рублей

19:44, 16 марта 2017, ПАИ

Туристический сервис OneTwoTrip нанял двух сотрудников на должности директоров по отдыху с зарплатой в 150 тысяч рублей для каждого. Об этом представители компании рассказали «Ленте.ру» в четверг, 16 марта.

Изначально в OneTwoTrip искали одного директора по отдыху. Однако, изучив отклики 10 тысяч человек на эту вакансию, в компании решили взять в штат двух специалистов.

Уже в пятницу, 17 марта, Евгений Трофимчук и Алексей Кирьянов отправятся в первые поездки. Ежемесячный бюджет на путешествия для каждого из сотрудников составит 250 тысяч рублей.

«Мы искали интересного и необычного человека, который подходит нам по духу, будет нашим коллегой. При этом кандидат должен быть ответственным, амбициозным и серьезно подходить к работе», — пояснила глава HR-отдела компании Марина Малашенко.

Вакансия директора по отдыху открылась в декабре 2016 года. На эту должность искали сотрудника, который будет часто путешествовать и описывать свои впечатления от поездок в соцсетях, а также делиться рекомендациями и советами с туристами.