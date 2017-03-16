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Общество

Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам в округе № 5. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Жители частного сектора обратились к депутату с просьбой обустроить место для отдыха детей, которых в микрорайоне насчитывается более ста. Глава предложил гражданам общим собранием определить законное место для детской площадки и необходимые элементы игрового и спортивного комплекса.

Заявители также рассказали, что насыпь через реку Мирожка размывается и требует укрепления. На данной территории также необходимо уличное освещение. Иван Цецерский отметил, что посетил это место накануне и готов повторно осмотреть территорию вместе с жителями. Глава подчеркнул, что проработку вопроса следует доверить специалистам.

Экологическое состояние берега реки Мирожка беспокоит и другую заявительницу. Она рассказала, что в районе Шабаны берег постепенно захламляется, требуется уборка территории.

Жительница многоквартирного дома пожаловалась главе города на то, что управляющая организация недобросовестно составила акт затопления ее квартиры. По ее мнению, документ не отражает полноты необходимой информации и не может быть использован в гражданских судебных спорах.

Все вопросы взяты под контроль и будут прорабатываться поэтапно.

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