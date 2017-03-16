Минздрав опроверг предложение о запрете продажи табака в долгосрочном плане

20:13, 16 марта 2017, ПАИ

Минздрав опроверг, что в доработанной Минздравом версии «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» предлагается запретить свободное распространение табака в России к 2035 году. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«Как неоднократно ранее заявлял Минздрав России, одна из основных задач антитабачной политики во всем мире – формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка. Рядом специалистов предлагалось установить конкретную дату запрета свободной продажи табака (в частности, 2035 год), однако такое предложение на текущий момент не нашло широкой экспертной поддержки и по этой причине не включено Министерством в актуальный текст проекта Концепции», — говорится в сообщении.