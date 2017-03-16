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Общество

Лоукостер со стюардессами в бикини задумался о полётах в Россию

Вьетнамская бюджетная авиакомпания VietJet Air планирует открыть прямые рейсы во Владивосток. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает «Интерфакс». Лоукостер известен тем, что на некоторых его рейсах пассажиров обслуживают стюардессы в бикини.

Как заявил вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский, жители региона посещают Вьетнам на чартерных рейсах. Открытие прямого авиасообщения станет дополнительным стимулом увеличения турпотока между двумя странами, добавил чиновник.

По словам Полянского, в 2016 году во Вьетнаме побывали 12 тысяч жителей Приморья. Кроме того, более 5,5 тысячи гостей из азиатской страны посетили за этот период российский регион.

VietJet Air — первая частная авиакомпания Вьетнама, основанная в 2007 году. Она выполняет рейсы как по внутренним, так и по международным направлениям. Перевозчик, в частности, летает в Индию, Китай, Южную Корею, Японию, Мьянму, Малайзию и Сингапур.

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