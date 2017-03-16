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Общество

Получена первая лицензия на создание детей от трёх родителей

Британская клиника в Ньюкасле стала обладателем первой лицензии на использование технологии формирования эмбрионов от трех родителей, сообщает «Би-би-си».

Методика подразумевает замену ядра яйцеклетки одной женщины на ядро другой и последующее ЭКО. Такой подход позволяет избежать ряда генетических заболеваний у будущего ребенка. По оценкам экспертов, первые зачатые таким образом дети появятся на свет уже в следующем году.

Первый ребенок от трех родителей родился в сентябре 2016 года. Проведенная манипуляция позволила женщине, являвшейся переносчиком поражающего ЦНС плода хронического заболевания после выкидыша и смерти двух детей наконец родить здорового ребенка. А в январе 2017 года на Украине родилась девочка, появившаяся в результате переноса ядер уже оплодотворенной яйцеклетки в донорскую.

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