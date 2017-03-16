Сбербанк разрабатывает систему идентификации по движению губ

21:01, 16 марта 2017, ПАИ

Сбербанк работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности, заявил в ходе лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) президент банка Герман Греф. «Распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, … мышечную активность подделать невозможно»,— рассказал председатель правления Сбербанка. Господин Греф добавил, что для банка «это не абстрактный интерес, это прямой интерес», и рассказал об инвестициях кредитной организации, передает ТАСС.

По словам Германа Грефа, до конца 2017 года Сбербанк рассчитывает внедрить технологию идентификации клиентов по голосу. Глава банка уточнил, что кредитная организация также работает над технологиями распознавания лица. По его словам, в случае успешного внедрения инновации во всех колл-центрах, необходимость в банковских картах отпадет, а время на обслуживание клиентов — сократится.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф также рассказывал о работе специалистов над внедрением в банке технологии блокчейн и подробном изучении механизма работы криптовалют.