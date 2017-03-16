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Общество

В посёлке Локня жителям рассказали о противопожарной безопасности

Сегодня, 16 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам совместно со старшим участковым уполномоченным полиции ОП по Локнянскому району МО «Новосокольнический» и фотокорреспондентом газеты «Восход» в посёлке Локня провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 14 человек, распространено 18 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров от палов сухой травы.

До граждан были доведены основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, население ознакомлено с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Также сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы до граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

В целях наибольшего информирования населения наглядная противопожарная агитация была также размещена в местах общего доступа на объектах оказания услуг населению.

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