0
17:04
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
09:54
«Мальчики, уймитесь»
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
09:00
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
Еще новости
Политика

Думский комитет одобрил законопроект о «праве почвы»

Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил законопроект группы депутатов во главе с Константином Затулиным и Натальей Поклонской, который устанавливает «право почвы» при получении гражданства РФ, пишет газета «Коммерсантъ». Поправка дает возможность претендовать на гражданство РФ людям, родившимся на «исторических российских землях - в Российской Империи и Советском Союзе, и их потомкам. Раньше основанием для получения гражданства было условие «постоянного проживания» на «русской территории».

«Очевидно, что документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение. Документы о рождении являются документами длительного хранения, в отличие от данных о прописке. Свидетельства о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС их найти легче, чем подтвердить факт постоянного проживания в архивах жилищно-коммунальных служб»,— сообщил Константин Затулин. Он пояснил, что сейчас для получения гражданства по упрощенной схеме «носители русского языка» должны иметь не только вид на жительство в РФ и источник к существованию, но и документ «полномочного органа иностранного государства» об отказе от его гражданства. При этом другим иностранцам достаточно лишь письменно заявить об отказе.

Некоторые государства (Украина, Латвия, Эстония, Израиль и другие) документы о выходе из гражданства не выдают. В других же странах, например в Узбекистане, получение подобной справки крайне затруднено. Законопроект был разработан по поручению Владимира Путина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
16 марта 2017
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины» 5
«Мальчики, уймитесь»
15 марта 2017
«Мальчики, уймитесь» 27
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж 3
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» 4
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области

Идет загрузка...