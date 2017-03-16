Думский комитет одобрил законопроект о «праве почвы»

09:07, 17 марта 2017, ПАИ

Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил законопроект группы депутатов во главе с Константином Затулиным и Натальей Поклонской, который устанавливает «право почвы» при получении гражданства РФ, пишет газета «Коммерсантъ». Поправка дает возможность претендовать на гражданство РФ людям, родившимся на «исторических российских землях - в Российской Империи и Советском Союзе, и их потомкам. Раньше основанием для получения гражданства было условие «постоянного проживания» на «русской территории».

«Очевидно, что документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение. Документы о рождении являются документами длительного хранения, в отличие от данных о прописке. Свидетельства о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС их найти легче, чем подтвердить факт постоянного проживания в архивах жилищно-коммунальных служб»,— сообщил Константин Затулин. Он пояснил, что сейчас для получения гражданства по упрощенной схеме «носители русского языка» должны иметь не только вид на жительство в РФ и источник к существованию, но и документ «полномочного органа иностранного государства» об отказе от его гражданства. При этом другим иностранцам достаточно лишь письменно заявить об отказе.

Некоторые государства (Украина, Латвия, Эстония, Израиль и другие) документы о выходе из гражданства не выдают. В других же странах, например в Узбекистане, получение подобной справки крайне затруднено. Законопроект был разработан по поручению Владимира Путина.