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Общество

Число зарубежных поездок россиян за год сократилось на 8%

Число зарубежных поездок жителей России в 2016 году сократилось на 7,9% и составило 31,7 млн человек, пишет газета «Коммерсантъ». По данным Росстата, в число наиболее популярных направлений вошли Абхазия (4,3 млн поездок), Финляндия (2,9 млн), Казахстан (2,8 млн), Украина (1,8 млн) и Китай (1,6 млн).

По оценкам статистического ведомства, больше остальных сократился поток туристов в Турцию и Египет. Число поездок на турецкие курорты уменьшилось на 2,5 млн, достигнув 797 тыс., египетское направление вышло из официальной статистики. В то же время выросла популярность посещения Кипра (на 47,8%), Китая (30,5%), Болгарии (29,5%), Таиланда (28,4%) и Греции (23,3%).

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