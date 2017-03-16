0
19:53
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
18:30
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
18:19
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
18:14
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
18:05
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
17:36
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
15:52
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Еще новости
Общество

В России в 2016 году число долларовых миллионеров выросло на 10%

Согласно данным ежемесячного мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС, число долларовых миллионеров в России в 2016 году увеличилось на 10% и составило 132 тыс. человек. «Что касается сверхбогатого населения, то, по данным Knight Frank Research, в 2016 году число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 тыс. человек или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет»,— приводит «РИА Новости» выдержку из мониторинга.

Эксперты отмечают, что этот показатель выше, чем в большинстве регионов мира, включая Европу, Азию и Америку. «Для сравнения: в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом лишь на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%»,— говорится в исследовании.

Согласно отчету Credit Suisse Research Institute, выпущенному в конце 2016 года, в котором оценивается динамика уровня благосостояния во всем мире, рост оказался умеренным — на 1,4%, в основном благодаря увеличению числа взрослого населения. Говоря о России, исследователи отметили, что львиная доля благосостояния — 89% — находится в руках очень узкой прослойки населения: 10% самых богатых людей страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе
16 марта 2017
Глава Пскова провёл приём граждан по личным вопросам на своём округе 2
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка
16 марта 2017
Во Власьевской башне Псковского кремля открылась эковыставка 2
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
16 марта 2017
Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00
16 марта 2017
«Крымский» ПАИ-live начнется завтра в 10:00 4
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
16 марта 2017
На Чудском и Псковском озерах не выявили открытых участков воды
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
16 марта 2017
С 17 по 19 марта на территории Псковской области ожидается усиление ветра
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
16 марта 2017
На пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове в работе светофора выделят фазу для пешеходов
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту
16 марта 2017
Комиссариат Пскова и Псковского района проводит набор девушек для прохождения службы по контракту

Идет загрузка...