В России в 2016 году число долларовых миллионеров выросло на 10%

21:22, 16 марта 2017, ПАИ

Согласно данным ежемесячного мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС, число долларовых миллионеров в России в 2016 году увеличилось на 10% и составило 132 тыс. человек. «Что касается сверхбогатого населения, то, по данным Knight Frank Research, в 2016 году число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 тыс. человек или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет»,— приводит «РИА Новости» выдержку из мониторинга.

Эксперты отмечают, что этот показатель выше, чем в большинстве регионов мира, включая Европу, Азию и Америку. «Для сравнения: в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 году по сравнению с 2015 годом лишь на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%»,— говорится в исследовании.

Согласно отчету Credit Suisse Research Institute, выпущенному в конце 2016 года, в котором оценивается динамика уровня благосостояния во всем мире, рост оказался умеренным — на 1,4%, в основном благодаря увеличению числа взрослого населения. Говоря о России, исследователи отметили, что львиная доля благосостояния — 89% — находится в руках очень узкой прослойки населения: 10% самых богатых людей страны.