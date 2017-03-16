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Страна и мир

В Сьерра-Леоне нашли алмаз весом 709 карат

Христианский пастор Эммануэль Момох обнаружил в Сьерра-Леоне, стране на западе Африки, неограненный алмаз весом 709 карат.

Счастливчик нашел камень в Коно — восточном районе Сьерра-Леоне, славящемся обилием алмазных месторождений. Драгоценный камень вошел в двадцатку крупнейших, известных человечеству. Кроме того, это самый большой алмаз, обнаруженный в стране с 1972 года, когда была раскопана 969-каратная «Звезда Сьерра-Леоне» (Star of Sierra Leone).

Как передает BBC News, найденный пастором алмаз практически сразу показали президенту страны Эрнесту Бай Короме, который выразил благодарность за то, что драгоценность не вывезли из страны. Глава государства подчеркнул, что владельцы прииска должны получить «то, что им причитается», а сам камень должен «принести пользу стране в целом».

Эксперты пока затрудняются назвать стоимость находки. По словам специалистов, цена зависит по большей части не от его веса, а от качества. У найденного камня могут быть скрытые дефекты.

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