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Экономика

Турция ввела пошлины на поставки пшеницы и кукурузы из России

Турция с 15 марта лишила российских экспортеров прав на беспошлинные поставки в страну пшеницы, кукурузы и подсолнечного шпрота, передает «Интерфакс». Как сообщил агентству гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, Анкара «приостановила выдачу лицензий … из ряда стран, но в первую очередь это касается ключевого поставщика — России». Он добавил, что для Москвы будет действовать пошлина в 130%.

По словам директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова, «трейдеры сообщают, что закупки фактически остановлены». Сизов сказал, что официальная информация от Турции пока не поступала. Об отсутствии оповещения со стороны Анкары заявили и в Минсельхозе.

К министру сельского хозяйства Александру Ткачеву обратилась Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП). Она требует «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую республику». «Потеря такого крупного импортера… крайне негативно отразится на объемах всего российского экспорта сельхозпродукции»,— говорится в письме организации.

По данным агентства, с июля 2016 года по февраль 2017 года Турция импортировала порядка 2 млн тонн российской пшеницы, уступив только Египту. В 2015—2016 году объем поставок достиг 3,1 млн тонн. Как сообщал «Ъ», Турция закупала порядка 20% всего российского экспорта зерна.

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