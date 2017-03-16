0
17:04
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
09:54
«Мальчики, уймитесь»
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
09:00
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
Еще новости
Политика

В Риге на шествии памяти легионеров СС задержали пятерых человек

В шествии дня памяти легионеров «Ваффен-СС» в Риге приняли участие около 2 тыс. человек, сообщил журналистам начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс. Во время шествия были задержаны пять человек.

Двое — за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело, передает издание ЛЕТА. Еще три человека задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных — известный антифашист Александр Гильман.

В прошлом году Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ, Совет Европы, а также Совет по правам человека ООН дать оценку шествию, посвященному дню памяти латышских легионеров СС. МИД России предложил «оказать эффективное воздействие» на власти Латвии, пишет Коммерсант.

«Очередные памятные мероприятия в Латвии, направленные на чествование легионеров "Ваффен-СС", стали очевидной пропагандой и героизацией лиц, причастных к массовым преступлениям против человечности, совершенным нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны»,— заявили в МИДе.

В конце 2016 года комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры принял большинством голосов резолюцию о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины»
16 марта 2017
Павел Бикташев уходит из ЛДПР, чтобы возглавить избирательный штаб псковской «Родины» 4
«Мальчики, уймитесь»
15 марта 2017
«Мальчики, уймитесь» 27
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж 3
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» 4
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области

Идет загрузка...