В Риге на шествии памяти легионеров СС задержали пятерых человек

22:13, 16 марта 2017, ПАИ

В шествии дня памяти легионеров «Ваффен-СС» в Риге приняли участие около 2 тыс. человек, сообщил журналистам начальник Главного управления полиции порядка Артис Велшс. Во время шествия были задержаны пять человек.

Двое — за сопротивление полиции, в отношении них начато административное дело, передает издание ЛЕТА. Еще три человека задержаны за нарушение порядка проведения собраний, шествий и пикетов. В числе задержанных — известный антифашист Александр Гильман.

В прошлом году Министерство иностранных дел России призвало ОБСЕ, Совет Европы, а также Совет по правам человека ООН дать оценку шествию, посвященному дню памяти латышских легионеров СС. МИД России предложил «оказать эффективное воздействие» на власти Латвии, пишет Коммерсант.

«Очередные памятные мероприятия в Латвии, направленные на чествование легионеров "Ваффен-СС", стали очевидной пропагандой и героизацией лиц, причастных к массовым преступлениям против человечности, совершенным нацистами и их приспешниками во время Второй мировой войны»,— заявили в МИДе.

В конце 2016 года комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры принял большинством голосов резолюцию о необходимости борьбы с героизацией нацизма и противодействия современным формам расизма, расовой дискриминации и ксенофобии.