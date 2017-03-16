Минюст России готовит поправки в Уголовный кодекс

22:22, 16 марта 2017, ПАИ

Министерство юстиции России занимается подготовкой изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Ведомство намерено внести поправки в перечень финансовых организаций, фальсификация отчетности которых будет уголовно наказуема, пишет Коммерсант.

Необходимость внесения изменений Минюст объясняет разночтениями между нормами кодексов, законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и законом «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, как уточняет ведомство, под действие статьи УК не подпадают кредитные рейтинговые агентства, жилищные кооперативы, негосударственные пенсионные фонды и ломбарды.

Минюст отмечает, что также планируется «предусмотреть обязательное назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Новая редакция норм УПК предполагает сократить сроки наложения ареста на имущество и дополнительно регламентировать действия следователей, если такое имущество находится за пределами России.