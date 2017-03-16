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Политика

Госдеп заявил о сохранении санкций против России из-за Крыма

Соединенные Штаты сохранят ограничительные меры против России, введенные из-за вхождения Крыма в состав РФ. Как передает в четверг, 16 марта, РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя американского Госдепа Марк Тонер.

«США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине», — говорится в заявлении Тонера.

Дипломат вновь озвучил позицию США о том, что полуостров является «частью Украины», референдум 16 марта 2014 года он назвал «незаконным», а волеизъявление жителей Крыма — несвободным.

Ранее 16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает возможность заключения с Вашингтоном сделки по Крыму в обмен на снятие санкций. «Об этом не может быть и речи», — подчеркнул он, добавив, что проведение повторного референдума также исключено.

Крым и Севастополь присоединились к России в марте 2014-го по результатам плебисцита, большинство участников которого выступили за данное решение. Киев итоги референдума не признает и считает полуостров оккупированной территорией. Кремль настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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