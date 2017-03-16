Исследование: люди боятся потери смартфона, как атаки террористов

22:51, 16 марта 2017, ПАИ

Перспектива потерять смартфон пугает людей так же, как вероятность террористической атаки, выяснили британские психологи. Результаты работы были опубликованы на сайте Физиологического общества Великобритании, пишет Газета.ру.

Специалисты опросили 2000 человек, попросив их рассказать, насколько стрессовыми они находят ряд событий. Кроме очевидных, вроде смерти любимого человека или неизлечимой болезни, в список вошли также современные события – кража личных данных, задержка общественного транспорта и даже отпуск. Опросник был основан на разработанной в 1960-х годах шкале Холмса-Раэ.

Тринадцатое место по уровню стрессогенности заняла угроза террористической атаки. А следом за ней, отстав всего на один балл – перспектива потерять смартфон. В лидеры вырвались свадьба и переезд. Женщины указывали боле высокие баллы, особенно для событий, связанных со смертью близких, заболеваниями, потерей смартфона и брекситом. А вот развод уже пугал опрошенных намного меньше, чем 50 лет назад.

За последние полвека появилось множество новых поводов для переживаний, отмечают авторы исследования. Они надеются, что их работа привлечет внимание к проблеме воздействия стресса на организм.