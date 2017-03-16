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Политика

Потанин назвал главный тезис разговора с Путиным

Генеральный директор «Норильского никеля» Владимир Потанин раскрыл детали встречи членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с президентом страны Владимиром Путиным, состоявшейся в четверг, 16 марта. Его слова приводит Rambler News Service.

По словам Потанина, главный тезис разговора — «Россию изолировать невозможно». «Президент по традиции уделил внимание вопросам международной обстановки. Опираясь на собственные силы и обустраивая свой собственный дом, мы будем продолжать коммуницировать с другими странами, даже если мы им пока временно не нравимся», — рассказал он.

Путин провел закрытую встречу с руководством РСПП и главами крупнейших российских компаний и банков по завершении пленарного заседания съезда организации. На ней присутствовали в том числе первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.

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