Дорожные стандарты в России станут обязательными

08:14, 17 марта 2017, ПАИ

Дорожные стандарты в России станут обязательными. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе МВД России.

На данный момент стандарты носят добровольный характер. В частности, отсутствие того или иного объекта дорожной инфраструктуры, как светофора на пешеходном переходе, не является нарушением.

Над проектом постановления Правительства РФ работали сотрудники МВД. Всего в законопроект включены 25 национальных стандартов, касающихся правил применения дорожных знаков, разметки, отбойников, освещения, «лежачих полицейских» и светофоров. По новому закону все это будет регулироваться ГОСТами.

«Важно точечно выбрать ГОСТы, которые непосредственно могут влиять на повышение уровня безопасности дорожного движения. Для этого их нужно «погрузить» в нормативно-правовые акты, чтобы они носили обязательный характер, а не рекомендательный», – сказал представитель первого вице-премьера России Игоря Шувалова, по поручению которого и разрабатывался проект.

Эксперты считают, что, став обязательными к исполнению, дорожные стандарты будут способствовать повышению безопасности и спасут много жизней.