Дорожные стандарты в России станут обязательными
Дорожные стандарты в России станут обязательными. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе МВД России.
На данный момент стандарты носят добровольный характер. В частности, отсутствие того или иного объекта дорожной инфраструктуры, как светофора на пешеходном переходе, не является нарушением.
Над проектом постановления Правительства РФ работали сотрудники МВД. Всего в законопроект включены 25 национальных стандартов, касающихся правил применения дорожных знаков, разметки, отбойников, освещения, «лежачих полицейских» и светофоров. По новому закону все это будет регулироваться ГОСТами.
«Важно точечно выбрать ГОСТы, которые непосредственно могут влиять на повышение уровня безопасности дорожного движения. Для этого их нужно «погрузить» в нормативно-правовые акты, чтобы они носили обязательный характер, а не рекомендательный», – сказал представитель первого вице-премьера России Игоря Шувалова, по поручению которого и разрабатывался проект.
Эксперты считают, что, став обязательными к исполнению, дорожные стандарты будут способствовать повышению безопасности и спасут много жизней.