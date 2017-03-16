В Пскове из-за неосторожного курения погиб мужчина

09:15, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта в 3:48 в Пскове произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Труда, 53. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В квартире по всей площади выгорели комната и коридор, закопчены помещения. Обнаружен погибший, личность которого сейчас устанавливается. Причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем при курении.

Кроме того, 16 марта в Пскове из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в неэксплуатируемом здании на улице Крестки. Огнем поврежден чердак на площади 25 квадратных метров.