Всемирный день сна отмечается 17 марта

08:23, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта отмечается Всемирный день сна. Как пишет сalend.ru, впервые он был проведен в 2008 году и с тех пор организуется ежегодно, в пятницу второй полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.

Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме. Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом.

В среднем каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции. Доказано, что длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний.

Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. В то же время нормальный сон — один из действенных способов профилактики сердечно-сосудистых и многих других заболеваний, ожирения. Специалисты утверждают, что недосыпание не только снижает работоспособность, но и приводит к нервным расстройствам. Сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений ненужные белки.

Чтобы высыпаться, достаточно следовать нескольким простым правилам: не накапливать периоды «недосыпа»; не принимать перед сном алкоголь и кофеиносодержащие продукты; не ложиться спать голодным или, наоборот, плотно поев. После ужина и до сна должно пройти около 4-х часов.

Однако, спать много — не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки. Полноценный сон может снизить у них проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности и улучшить поведение.