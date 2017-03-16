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Экономика

План приватизации госимущества подвергнут корректировке

План приватизации госимущества в части небольших активов будет подвергнут корректировке. Об этом газета «Известия» сообщили федеральные чиновники.

«Какие-то объекты из плана выкинут, какие-то добавят. Цифра прогнозных доходов останется прежней — по 5,6 млрд рублей в год», — заявил источник.

При этом он заметил, что, возможно, эта цифра не будет достигнута. Ранее прогнозировалось, что сумма поступлений от реализации небольших активов составит 16,8 млрд рублей за три года.

Чиновники отмечают, что гнаться за выполнением этого плана реализации госимущества никто не собирается, поскольку сумма для федерального бюджета небольшая.

Всего в плане приватизации на 2017-2019 годы малого имущества значатся 1 тыс. 40 объектов, большая часть из них - сараи, дачи, гаражи и даже подвалы и общественные туалеты.

Кроме того, в списке присутствуют заводы, агрокомплексы, издательства и «Госконцерт». Именно за счет реализации этих активов план по приватизации может быть выполнен, сообщает издание.

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