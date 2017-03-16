Наблюдать за грачами советует сегодня народный календарь

08:52, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта по народному клаендарю наступил Герасим Грачевник, пишет сalend.ru,

Герасим Иорданский, память которого отмечается в этот день, — христианский монах, живший в V веке в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирские дела и стал отшельником. Будущий святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Всемирно известна история о том, как Герасим приручил дикого льва, вылечив зверя от ран.

В день Герасима прилетали с юга грачи. Эти птицы обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, — около 50 километров в сутки. Если, прилетев, они сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот если птицы, посидев на гнездах непродолжительное время, снова взлетают, холода продержатся еще несколько дней.

Крестьяне использовали грачей как своего рода посевной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже через неделю можно выходить в поле.

На Герасима хозяйки пекли грачей из теста и угощали детей.

Считалось, что грачи обладают свойством изгонять из дома и со двора нечистую силу. Поэтому на Герасима вываживали кикимору. Мириться с ней крестьяне не хотели, чтобы унять нечисть, они приглашали в дом знахаря, который осматривал все углы избы, обметал печь и читал заговоры. Кикимора могла вернуться в дом только осенью, после отлета грачей в теплые края.

С грачами связаны и некоторые поговорки: «Грач на горе — так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат — жди дождя.