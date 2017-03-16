Псковичка отправится в колонию за мошенничество при получении материнского капитала

09:44, 17 марта 2017, ПАИ

Приговором Псковского городского суда жительница Псковского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что в октябре 2015 года псковичка, будучи по решению суда ограничена в родительских правах в отношении двух малолетних детей, обратилась в Управление пенсионного фонда РФ в городе Пскове и Псковском районе с заявлением о получении сертификата на материнский капитал и распоряжение им. При этом она ввела сотрудников учреждения в заблуждение, сообщив заведомо недостоверные сведения о том, что она не ограничена в родительских правах, проживает вместе с детьми и имеет намерения улучшить жилищные условия семьи путем строительства индивидуального жилого дома.

Для придания видимости добросовестности своих намерений и получения возможности распорядиться средствами материнского капитала, женщина приобрела в собственность земельный участок и оформила в кредитной организации займ под строительство дома, не собираясь фактически принимать меры к улучшению жилищных условий.

Вместо этого она обналичила полученные заемные денежные средства и потратила их на собственные бытовые нужды, а средства маткапитала в сумме 453 тыс. 26 рублей в декабре 2015 года по ее заявлению были направлены на погашение указанных кредитных обязательств.

С учетом позиции государственного обвинителя, конкретных обстоятельств совершённого преступления, данных о личности виновной суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

