Псковские судебные приставы подтвердят профпригодность на комплексном зачёте

09:58, 17 марта 2017, ПАИ

В марте судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП России по Псковской области будут подтверждать свою профпригодность на комплексном зачёте. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в зачет войдут тактико-специальная и правовая подготовка (теоретическая часть), а также физическая подготовка и стрельба (практическая часть).

Каждый судебный пристав по ОУПДС, помимо знания своих полномочий, должен уметь правильно и своевременно, в соответствии с законом применить физическую силу, специальные средства, а при необходимости и огнестрельное оружие, отметили в управлении. В одну из практических частей комплексного зачёта входит именно огневая подготовка, которая включает в себя проверку знаний тактико-технических характеристик огнестрельного оружия, сборку и разборку оружия, а также практические стрельбы.

Сдача комплексного зачета в Управлении ФССП России по Псковской области проводится в двух группах. С 13 по 16 марта в Пскове в проверке на профпригодность участвовали судебные приставы по ОУПДС из отделов, расположенных в северной части области, а с 21 по 23 марта в Великих Луках комплексный зачет будут сдавать судебные приставы по ОУПДС из отделов, расположенных в южной части.

Всего на огневой рубеж, беговую дорожку и к спортивным снарядам выйдут около 180 сотрудников силового подразделения Управления ФССП России по Псковской области. Предыдущая сдача комплексного зачета проходила в декабре 2016 года. Самые лучшие результаты тогда показали судебные приставы по ОУПДС из отдела судебных приставов города Великие Луки и группы быстрого реагирования.