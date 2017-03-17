Псковичу назначили административный арест за долги по алиментам

10:15, 17 марта 2017, ПАИ

Псковичу назначили административный арест за долги по алиментам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, мужчина не исполнял решение суда об уплате денежных средств на содержание несовершеннолетнего сына, не был трудоустроен, являлся к судебному приставу-исполнителю по выписанному требованию о явке.

В рамках данного исполнительного производства приставы вынесли постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, об обращении взыскания на банковские счета должника, а также временном ограничении на пользование специальным правом (водительскими правами). На данный момент у гражданина накопилась задолженность на сумму более 150 тысяч рублей.

По требованию судебного пристава-исполнителя должник явился на приём, где был составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со статьёй 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) суд вынес постановление о назначении наказания в виде 10 суток административного ареста.