Сегодня музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» исполняется 95 лет

09:12, 17 марта 2017, ПАИ

17 марта исполняется 95 лет со дня образования Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Решение о признании заповедными бывших усадеб Михайловское и Тригорское, а также могилы поэта в Святогорском монастыре было принято на заседании малого Совнаркома 17 марта 1922 года. Этот же документ передавал исторические пушкинские места под Псковом под охрану государства. «К тому времени о бывших дворянских имениях здесь напоминали лишь фундаменты разорённых в 1918 году построек и старинные парки, а территории усадеб использовались для ведения хозяйственных работ», - отметила Лидия Токарева.

К 1941 году в Михайловском был восстановлен дом-музей А. С. Пушкина, шла подготовка плановых материалов для восстановления других мемориальных усадеб, велась работа по комплектованию фондов. В ходе Великой Отечественной войны Михайловское было вновь разорено, полностью был разрушен архитектурный комплекс Святогорского монастыря, чудом уцелела могила А. С. Пушкина.

«С 1944 года начался новый период в истории Пушкинского заповедника, - рассказала Лидия Токарева. - Сегодня он входит в Свод особо ценных памятников культурного наследия народов Российской Федерации. Территория музея увеличилась до 9 тыс. 800 гектаров и включает в себя окрестные места, так или иначе связанные с именем и творчеством первого русского поэта».

Напомним, что в день рождения музея в Пушкинских Горах в Научно-культурном центре пройдёт ряд праздничных событий. В частности, состоятся концерт народного артиста России Олега Погудина, выставка работ, подготовленных мастерицами из квилт-студии «Гатчина», Всероссийская научная конференция «Музей и дети».