Псковский театр приглашает на концерт Максима Кривошеева и арт-трио «Вольница»

10:49, 17 марта 2017, ПАИ

12 апреля в Псковском академическом театре драмы состоится концерт Максима Кривошеева и арт-трио «Вольница» (Москва), посвящённый 20-летию коллектива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Юбилейная программа носит название «Домашник с песнями и историями». По словам организаторов, гости вечера смогут прикоснуться к уникальному песенному наследию начала XX века в необычном исполнении. Музыкальные произведения будут сопровождаться историями, байками и фактами.

Арт-трио «Вольница» является лауреатом IV Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей. Коллектив многократно представлял Россию на Международных и Всемирных фестивалях: World Ratatouille (Амстердам), Arirang (Южная Корея), Avinione (Франция), Wood World (Непал) и многих других, играл в Сколково, на приёмах в МИД и в Лондоне на приёме у королевской семьи. Работал с известными солистами, среди которых Павел Лукоянов (гусли), Марина Девятова, актёры Сергей Степанченко и Максим Кривошеев, Яромир Ногавица (Чехия).

Коллектив арт-трио «Вольница» основан в 1996 году в Пскове. В 2001 году музыканты приехали в Москву.

«Музыкальную концепцию трио определили СМИ, назвав жанр, в котором работают музыканты, «crossover», или пересекая все стили. Причиной послужило разнообразие репертуара, в который вошли известные мелодии в оригинальной обработке «Вольницы». Музыкальные номера «Вольницы» живые и сценически яркие. При всей веселости, создающей ощущение радости и легкости, музыкантов никогда не покидают сдержанность, вкус и уважение к материалу», - отмечают организаторы.

Максим Кривошеев (Москва) - исполнитель бардовской песни, актер театра и кино, исследователь фольклорных песен, участник вечеров памяти Галича, Лауреат Первого конкурса имени А. Миронова (1991) и гость передачи «В нашу гавань заходили корабли». Часть песен Ногавицы Кривошеев исполняет на чешском языке, а часть перевел на русский.

«Творчество Максима Кривошеева имеет свои особенности. Он уделяет больше внимания обдуманным текстам, заставляющим мыслить, в каждом музыкальном произведении прослеживается отдельная человеческая судьба, остро ощущается дух времени – того времени, в котором жил лирический герой песни. Поэзия, которую любит и которую предлагает вниманию слушателей Максим Кривошеев – очень личная и для массового употребления не предназначена, но этим она и прекрасна», - отметили в пресс-службе.

Билеты можно приобрести в кассе Псковского академического театра драмы.