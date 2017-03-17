В прокуратуре Псковской области рассмотрели результаты работы по профподготовке кадров

10:51, 17 марта 2017, ПАИ

В прокуратуре Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии. Участники совещания рассмотрели результаты анализа состояния работы по профессиональной подготовке кадров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор области Сергей Белов отметил, что в 2016 году были приняты дополнительные организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности этой деятельности, благодаря которым достигнуты положительные результаты в осуществлении надзорной деятельности.

Затем с докладом выступила старший помощник прокурора области по кадрам Валентина Романенко. По ее словам, в минувшем году активно использовалась система подготовки кадров для органов прокуратуры области, был обеспечен отбор 24 кандидатов в абитуриенты для поступления в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, занимающихся целевой подготовкой кадров для органов прокуратуры, в том числе 8 – для обучения по программе магистратуры.

Также получилось организовать 55 учебно-методических семинаров, в том числе целевых, с молодыми специалистами, их наставниками, и работниками, состоящими в резерве кадров для выдвижения на вышестоящие должности, деловые игры.

Валентина Романенко отметила, что пристальное внимание уделялось воспитанию и обучению 37 молодых специалистов (17% от числа фактически работающих) и лиц, зачисленных в резерв кадров для выдвижения на вышестоящие должности; обеспечивалось индивидуальное планирование их профессиональной подготовки. Для повышения эффективности профподготовки сотрудников со стажем до трех лет периодически планировалась их работа в составе комиссий по проверке нижестоящих органов прокуратуры, а также участие в осуществлении надзорной деятельности, проводимой наставниками.

Прокурорские работники и государственные гражданские служащие аппарата прокуратуры области и горрайспецпрокуратур обучались по личным планам.

В профессиональной подготовке сотрудников принимали участие члены регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.

Помимо этого, практиковалось проведение конкурсов на лучшего наставника и прокурорских работников по всем видам деятельности, распространялся положительный опыт, поощрялись работники, достигшие высоких результатов в служебной деятельности, добавила Валентина Романенко.