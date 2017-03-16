Причины смерти и личность найденной в канаве в Пскове женщины установит судмедэкспертиза

09:25, 17 марта 2017, ПАИ

Окончательные причины смерти и личность женщины, тело которой обнаружили в Пскове в районе гаражного кооператива на улице Нововойсковой, установит судебно-медицинская экспертиза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, это одна из разыскиваемых гражданок, которая числилась как пропавшая без вести. «Пока нельзя на 100% утверждать, что это она», - отметили в УМВД.