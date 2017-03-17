Определены выходные и праздничные дни на 2018 год

09:34, 17 марта 2017, ПАИ

Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год, сообщает ТАСС. В соответствии с ним новогодние праздники россиян продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018, также длинные выходные планируются с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один выходной день 9 мая и с 3 по 5 ноября.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно», - пояснили в Минтруде.