25 преступлений произошли в Псковской области 16 марта

09:47, 17 марта 2017, ПАИ

16 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 50 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 16 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 25 преступлений, в том числе 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто).

За минувшие сутки на территории Псковской области не зарегистрировали ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 457 нарушений Правил дорожного движения.