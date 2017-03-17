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Общество

В Великих Луках сегодня встречают чудотворную мироточивую икону царя-страстотерпца Николая II

В Великолукскую епархию будет принесена чудотворная мироточивая икона святого мученика, царя-страстотерпца Николая II. Торжественная встреча святыни состоится сегодня, 17 марта, в 10:00 в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Фото с luki-eparhia.ru

Всего несколькими днями ранее, 14 марта, состоялось принесение иконы царя-страстотерпца Николая II на станцию Дно, где губернатор Псковской области Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий заложили капсулу с посланием к потомкам в основание будущего храма Святых Царственных страстотерпцев.

Чудотворная икона является копией - литографией иконы последнего российского императора, написанной в 1997 году в США русским иконописцем Павлом Тихомировым, еще до прославления государя в России. Слева на иконе изображен праведный Иов Многострадальный, в день памяти которого родился Николай II, справа - его небесный покровитель, святитель Николай Чудотворец. А внизу надпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-мученика в России».

Святыня начала мироточить в 1998 году. Хранитель чудотворного образа, московский врач-хирург Олег Бельченко, часто путешествует с ним по храмам и монастырям России и других стран. По молитвам перед иконой царя-мученика многие верующие получили исцеление, рассказали в епархии и напомнили, что царская семья была прославлена Русской Православной Церковью в лике страстотерпцев в 2000 году.

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