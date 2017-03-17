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Общество

Россияне стали меньше беспокоиться по поводу санкций

Россияне стали меньше беспокоиться по поводу западных санкций, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Социологи отмечают, что «после пиковых значений начала 2015 года отмечается снижение уровня беспокойства россиян относительно западных санкций». В феврале 2015 года 52% россиян считали, что санкции усугубили ситуацию в России, а в марте нынешнего года так ответили 27% участников опроса.

В то же время о положительных последствиях введения западных санкций стали говорить существенно чаще: за тот же период доля респондентов, разделяющих это мнение, выросла с 17% до 35%. 32% опрошенных полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества, два года назад так говорили 22% респондентов.

Аналогичная тенденция отмечена социологами и в оценке воздействия санкций на каждого лично: сегодня определенные последствия для себя и близких отмечают 17% россиян (с 45% в 2015 году).

Как правило, жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения – такие последствия называют 66% от числа тех, кто ощущает влияние санкций; еще 13% говорят, что из-за санкций многие товары пропали из продажи, по 9% негативными последствиями, коснувшимися их лично, называют снижение или задержку зарплаты, а также проблемы с получением виз или запреты на поездки за границу, на Украину.

 

Как следует из результатов опроса, более трех четвертей респондентов (79%) последствий для себя лично не ощущают; этот показатель значительно больше, чем в 2015 году (50%), но ниже уровня августа 2014 года (92%).

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