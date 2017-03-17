Билеты со скидкой до 75% на спектакли Псковского театра драмы можно будет приобрести с 18 по 20 марта

12:07, 17 марта 2017, ПАИ

С 18 по 20 марта специально к Международному дню театра билеты на спектакли Псковского академического театра будут продавать со скидкой до 75%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Скидка до 75% действует на билеты спектакля «Фантазии Фарятьева», показ которого состоится 25 марта в 18:00 на большой сцене. Любой билет на этот спектакль можно купить по фиксированной стоимости – 200 рублей.

Билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье», который состоится 26 марта в 18:00 на большой сцене, продаются за полцены.

Напомним, что День театра по всему миру отмечают 27 марта. В последние годы в этот день театры продают билеты на свои спектакли со скидкой. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет, но руководство принято решение сделать подарок зрителям к театральному празднику.

Билеты по акции возможно приобрести только в кассе театра и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже. Предложение действительно с 18 по 20 марта.